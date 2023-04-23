Ниже Андрея Губина: рост этого культового певца вас точно шокирует (фото)

Андрей Губин всегда болезненно относился к шуткам на тему своего маленького роста. Когда чуть ли не из каждого утюга заиграла песня «Ниже ростом только Губин», певец страшно обиделся. Драмы можно было избежать, возьми артист пример со своего именитого коллеги по цеху.

Пока исполнитель хита «Зима-холода» убивается из-за того, что его рост составляет 166 см, солист группы «Любэ» Николай Расторгуев вполне счастлив со своими 158 см. Культовый музыкант не стесняется того факта, что никогда не был статным красавцем. К тому же он уже давно прибегает к одной маленькой хитрости.

Известный продюсер Игорь Матвиенко предложил артисту простое и действенное решение проблемы. Он посоветовал Расторгуеву стоять не рядом с другими участниками музыкального коллектива, а поодаль. Чаще всего певец встает у края сцены, создавая тем самым иллюзию того, что он несколько выше коллег.