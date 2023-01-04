Нищий студент из «Кин-дза-дза!» попал в список самых богатых людей Forbes

Леван Габриадзе с детства мечтал стать актером. Его отец Резо основал в Грузии театр марионеток, и мальчик постоянно пропадал за кулисами. В 17 лет Леван получил первую серьезную роль в фильме, который позже обрел большой успех. Он сыграл бедного студента Гедевана, попавшего на планету Плюк в картине «Кин-дза-дза!».

Повзрослевший Габриадзе не любил вспоминать этот опыт, так как считал себя плохим актером. В 1990 году Леван эмигрировал в США, где закончил Калифорнийский университет. Спустя 10 лет он вернулся в столицу и начал работать в компании Тимура Бекмамбетова. Поначалу Леван снимал только рекламные ролики, но в 2011 году он выпустил и полнометражный фильм «Выкрутасы». А следующая картина Габриадзе — хоррор «Убрать из друзей» — заработала в прокате 1 млн долларов.

Такие кассовые сборы сделали ленту одной из самых успешных в истории кино по окупаемости бюджета. А Леван благодаря этому попал в список самых богатых людей Forbes, опередив даже Федора Бондарчука.