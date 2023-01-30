Нищие позволяют себе больше: вы поразитесь, как живет миллиардер из Китая

Чоу Юньфат знаменит на весь мир десятками ярких ролей, которые давно сделали его миллионером. Зрителям он известен по «Пиратам Карибского моря», «Анне и королю» и другим фильмам, популярным во многих странах мира. При этом знаменитый артист не хвастается своим богатством и старается экономить буквально на всем.

Так, по данным СМИ, состояние звезды экрана оценивается примерно в 500 миллионов долларов. Однако Чоу предпочитает общественный транспорт, не посещает рестораны с изысканной кухней и игнорирует одежду от именитых кутюрье. В одном из интервью он признался, что в месяц тратит всего 100 долларов США и около 17 лет проходил с одним телефоном.

Подобная экономность связана с отношением Юньфата к деньгам. Он отмечал, что не считает их ценностью, и для него намного важнее прожить счастливую, а не богатую жизнь. Поэтому он и старается тратить практически все свои доходы на благотворительность, а после его смерти все накопления также отойдут нуждающимся.