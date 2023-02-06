«Нищие» иностранцы выдали себя с головой реакцией на метро в России

Идея строить метро с русским размахом и творческой изюминкой в советское время появилась неспроста. Нужно было показать, что теперь богатства есть не только у избранных представителей элиты, но и у простых граждан. Иностранцы такой подход раскритиковали, но ничего толкового противопоставить не смогли.

На платформе обмена знаниями иностранные пользователи оживленно оценивают московское и петербургское метро, обратил внимание канал «Иностранцы о России ». Их «оценка», правда, больше похожа на соревнование по поиску недостатков. Хаги Эйн ставит в вину властям Москвы и Санкт-Петербурга расточительность. Чтобы содержать в порядке и модернизировать такие большие и старые вестибюли, нужно много денег, а постоянные траты — это неэффективно, а значит, и хвастаться здесь нечем, заключает комментатор.

Другие пользователи отметили, что современные станции больше не похожи на дворцы, а значит, ничего примечательного в них нет. Кто-то предположил, что при помощи оригинальных витражей, панно и отреставрированных переходов в России надеются побороть преступность. Но у них, мол, ничего не получится, ведь такую красоту наверняка портят вандалы.