«Нищенской» пенсии не хватает: россияне в шоке от участи сестры Кадышевой

Надежда Кадышева столкнулась с критикой поклонников из-за своих отношений с родной сестрой. Популярная исполнительница игнорирует родственницу и отказывается встретиться с ней, несмотря на все просьбы.

Как рассказала Светлана, которая живет в деревне Старый Маклауш, несколько лет назад она специально приехала в столицу, чтобы увидеться со своей сестрой. Светлана планировала не только теплую встречу, но и хотела обсудить будущее ее внука, который мечтал стать музыкантом. Однако Кадышева, согласившись увидеться, так и не пришла, проигнорировав родственников.

«Она не пришла. Могла бы хоть слово сказать. Мы же родственники», — призналась Светлана в шоу «Ты не поверишь!».

Последнее время сестры не общаются. Прославленная артистка никак не помогает родственнице, которой приходится выживать на пенсию в 15 тысяч рублей. Из-за этого Светлана даже не включает лишний раз свет, чтобы сэкономить деньги

Подобное отношение шокировало пользователей Сети. Многие из них осудили артистку за эгоизм, ведь сама певица не раз заявляла, что считает семью самым важным в жизни человека.