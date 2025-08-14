Нину и Тосю помнят многие, а что насчет этих героинь? Вспомните имена 5 советских красавиц из фильмов СССР (тест)

Меню
14 августа 2025 14:15
Если вы знакомы с главными хитами того времени, наверняка справитесь без ошибок.

В советском кино были героини на любой вкус: хрупкие и стойкие, романтичные и боевые, с хитринкой в глазах или с бесконечной добротой. Они не просто украшали кадр, а действительно запоминались, даже если роль была эпизодическая.

А вот насколько хорошо вы помните женских персонажей? Давайте проверим в нашем новом тесте.

Перед вами окажутся 5 кадров с красавицами советского кино. Никаких заковыристых вопросов — нужно просто вспомнить имя каждой. Так что если смотрели классику, наверняка узнаете всех.

Ну а если вдруг какая-то героиня упорно не вспоминается — не беда. Может, это знак, что пора пересмотреть пару фильмов? В конце концов, главное — не результат, а удовольствие от игры и кино. Ну что, поехали?

Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966)
