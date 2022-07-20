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Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов

20 июля 2022 12:55
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов

Знаменитость рассказывает поклонникам далеко не все.

Нино Нинидзе взбудоражила поклонников рассказами о своей личной жизни. Ранее появились слухи, что Максим Виторган с ней расстался.

В последнее время поклонники пристально следят за личной жизнью звезды фильма «8 способов любить». Многие уверены, что еще весной этого года Максим Виторган покинул страну и расстался со своей избранницей. Сама Нинидзе не комментировала ситуацию, однако теперь намекнула на их роман.

Как рассказала в своих социальных сетях актриса, сейчас она часто испытывает чувство одиночества. Но каждый вечер девушка приходит домой в надежде провести время со своим избранником и счастлива, что имеет такую возможность.

«Сейчас одно желание... закутаться вечером в кого-то очень родного и переждать ночи... И какое счастье, когда этот кто-то рядом и очень даже не против», — пишет Нинидзе в своих социальных сетях.

Подобное откровение заверило фанатов, что у Нинидзе и Виторгана все хорошо в личной жизни, поэтому нет повода для беспокойства.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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