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Киноафиша Статьи Нина Усатова еле сдержала слезы, увидев любимую дачу после ремонта: фанаты тоже были потрясены

Нина Усатова еле сдержала слезы, увидев любимую дачу после ремонта: фанаты тоже были потрясены

17 июля 2023 12:45
Нина Усатова еле сдержала слезы, увидев любимую дачу после ремонта: фанаты тоже были потрясены

Актриса не была готова к таким переменам.

Нина Усатова решила освежить интерьер своей дачи и доверилась программе «Идеальный ремонт». Реакция знаменитости на преображение ее места силы оказалась весьма бурной.

Домик артистки довольно старый, поэтому требовал к себе особенно бережного отношения. Возможно, именно поэтому знаменитость решила, что будет принимать активное участие в ремонтных работах.

Дизайнеры и реставраторы потрудились на славу. Специалисты не только обновили фасад дома, использовав мотивы вологодского кружева, но и благоустроили придомовую территорию. Для актрисы обустроили уютную террасу с зеленым диваном и белоснежными шторами.

Когда работа подошла к концу, знаменитость едва могла сдержать слезы. Усатова призналась, что такая красота не снилась ей даже в самых прекрасных снах. Остались довольны и фанаты артистки.

Нина Усатова еле сдержала слезы, увидев любимую дачу после ремонта: фанаты тоже были потрясены

«Красиво и душевно. Браво мастерам!», «Русская народная роскошь», «Домик, как игрушечка! Уютно и свежо!» — восхищаются в Сети.

Фото: Legion-Media, кадры из программы «Идеальный ремонт»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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