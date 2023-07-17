Нина Усатова еле сдержала слезы, увидев любимую дачу после ремонта: фанаты тоже были потрясены
Актриса не была готова к таким переменам.
Нина Усатова решила освежить интерьер своей дачи и доверилась программе «Идеальный ремонт». Реакция знаменитости на преображение ее места силы оказалась весьма бурной.
Домик артистки довольно старый, поэтому требовал к себе особенно бережного отношения. Возможно, именно поэтому знаменитость решила, что будет принимать активное участие в ремонтных работах.
Дизайнеры и реставраторы потрудились на славу. Специалисты не только обновили фасад дома, использовав мотивы вологодского кружева, но и благоустроили придомовую территорию. Для актрисы обустроили уютную террасу с зеленым диваном и белоснежными шторами.
Когда работа подошла к концу, знаменитость едва могла сдержать слезы. Усатова призналась, что такая красота не снилась ей даже в самых прекрасных снах. Остались довольны и фанаты артистки.
«Красиво и душевно. Браво мастерам!», «Русская народная роскошь», «Домик, как игрушечка! Уютно и свежо!» — восхищаются в Сети.