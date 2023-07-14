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Нимфетка стала бабушкой: ужаснетесь, увидев 42-летнюю звезду «Лолиты»

14 июля 2023 09:45
Нимфетка стала бабушкой: ужаснетесь, увидев 42-летнюю звезду «Лолиты»

Изменилась до неузнаваемости.

Выход фильма «Лолита» в 1997-м стал большим событием. Главную роль в нем сыграла Доминик Суэйн. В образе Долорес Гейз она влюбила в себя почти половину мира.

Кастинг в скандальную ленту актриса прошла, когда ей было всего 15 лет. В откровенных сценах она не снималась: выручала дублерша. А на съемочной площадке всегда была мама знаменитости, чтобы киношники не позволили себе лишнего.

Картина Эдриана Лайна так и осталась самой громкой в фильмографии Суэйн. Многие думают, что актриса давно завершила карьеру, но это не так. Она продолжает сниматься, правда, без былого успеха.

Сегодня Доминик 42 года, что не так уж и много. Но артистка изменилась до неузнаваемости. Больше она не та очаровательная нимфетка. Суэйн успела превратиться в настоящую старушку.

Многие ровесницы звезды выглядят в разы лучше, чем она. Актриса пытается молодиться, делая себе хвостики и косички, что сморится довольно нелепо и, напротив, только прибавляет ей возраста.

Нимфетка стала бабушкой: ужаснетесь, увидев 42-летнюю звезду «Лолиты»
Фото: Кадры из фильма «Лолита» (1997), соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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