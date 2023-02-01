Никулина не пустили в «Войну и мир» и не зря: трагедия обошла его стороной
Знаменитый артист мог погибнуть во время работы над лентой.
Юрий Никулин за годы карьеры успел принять участие во множестве ярких фильмов. Талантливый артист, он не боялся перевоплощаться в разноплановых героев, блистая как в комедийных, так и в драматических фильмах. Например, именно он должен был исполнить роль капитана Тушина в киноэпопее Сергея Бондарчука «Война и мир».
В первое время Никулин не хотел участвовать в картине, однако после уговоров режиссера все-таки согласился. Он полностью обсудил всю роль с Бондарчуком и отправился со своим цирком в Куйбышев, где у него должны были быть гастроли. И когда дошла очередь до съемок капитана Тушина, то постановщик вызвал Никулина на съемочную площадку. Однако дирекция цирка не захотела отпускать ведущего артиста, несмотря на уговоры съемочной группы, и Бондарчуку пришлось искать нового артиста.
Первое время Никулин расстраивался из-за своей неудачи. Спустя некоторое время он встретился со своим давним приятелем, который успокоил артиста. Как оказалось, актер Николай Трофимов, исполнивший в итоге роль Тушина, сломал себе ногу на съемках. И, как был уверен друг Никулина, того обязательно постигло бы большее несчастье, и он сломал бы себе не ногу, а шею.
Неожиданный рассказал успокоил артиста. Он больше не переживал, что не снялся у прославленного режиссера, а спустя 10 лет им удалось встретиться на съемочной площадке «Они сражались за Родину».