Никулина не пустили в «Войну и мир» и не зря: трагедия обошла его стороной

Юрий Никулин за годы карьеры успел принять участие во множестве ярких фильмов. Талантливый артист, он не боялся перевоплощаться в разноплановых героев, блистая как в комедийных, так и в драматических фильмах. Например, именно он должен был исполнить роль капитана Тушина в киноэпопее Сергея Бондарчука «Война и мир».

В первое время Никулин не хотел участвовать в картине, однако после уговоров режиссера все-таки согласился. Он полностью обсудил всю роль с Бондарчуком и отправился со своим цирком в Куйбышев, где у него должны были быть гастроли. И когда дошла очередь до съемок капитана Тушина, то постановщик вызвал Никулина на съемочную площадку. Однако дирекция цирка не захотела отпускать ведущего артиста, несмотря на уговоры съемочной группы, и Бондарчуку пришлось искать нового артиста.

Первое время Никулин расстраивался из-за своей неудачи. Спустя некоторое время он встретился со своим давним приятелем, который успокоил артиста. Как оказалось, актер Николай Трофимов, исполнивший в итоге роль Тушина, сломал себе ногу на съемках. И, как был уверен друг Никулина, того обязательно постигло бы большее несчастье, и он сломал бы себе не ногу, а шею.

Неожиданный рассказал успокоил артиста. Он больше не переживал, что не снялся у прославленного режиссера, а спустя 10 лет им удалось встретиться на съемочной площадке «Они сражались за Родину».