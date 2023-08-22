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Никулин знал секрет абсолютного счастья: оказывается, нет ничего проще

22 августа 2023 19:45
Никулин знал секрет абсолютного счастья: оказывается, нет ничего проще

Пример знаменитости восхищает.

Юрий Никулин неспроста раскрыл свой потрясающий талант именно в комическом жанре. Артист по-своему смотрел на окружающий мир и понимал, что смех продлевает жизнь. К тому же он знал, как жить не только долго, но и счастливо.

Секрет абсолютного счастья по-никулински абсолютно прост. Актер говорил о том, что если каждый человек сделает счастливым другого, то несчастных людей на планете совсем скоро не останется. И не раз отмечал: даже в трудной ситуации нельзя забывать улыбаться и смеяться над собой и обстоятельствами.

Любимец публики часто замечал, как смех помогает забыть о любых неприятностях и невзгодах. И при этом, как подчеркивал Балбес из культовых гайдаевских комедий, он благотворно влияет и на состояние здоровья.

«После улыбки в организме обязательно дохнет один маленький микроб», — сказал однажды клоун.

Фото: Кадры из фильма «Бриллиантовая рука» (1968)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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