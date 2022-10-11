Никулин все продумал до мелочей: правду о конфликте с Гайдаем предали огласке

Леонид Гайдай хоть и снимал в основном добрые и светлые комедии, в жизни был довольно трудным человеком. Близкие знали про обидчивость и ранимость режиссера, который легко мог внести друга или актера в «черный список» за неосторожное высказывание или поступок. Без конфликтов не обошлись и его отношения с любимыми артистами, часто играющими в картинах Гайдая.

Например, на Никулина режиссер затаил злобу после того, как актер последовательно отказался от ролей в нескольких его лентах. Именно Юрий должен был воплотить на экране управдома Буншу и Ивана Грозного в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Леонид даже убедил в этом руководство студии «Мосфильм», которое считало, что простоватый Никулин мало похож на царя. И когда чиновники уже дали согласие, актер отказался от роли, сославшись на напряженный график работы.

На самом деле причина была в другом: практичный Никулин все продумал до мелочей. Он предположил, что цензура «завернет» комедию, основанную на произведении Булкагова, и не хотел тратить время на невыгодный проект. Его расчеты не оправдались, а отношения с Гайдаем были испорчены.