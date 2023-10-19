Никулин валял дурака, пока его сын был при смерти: детали семейной драмы больше не тайна

Юрий Никулин был выдающимся артистом кино и цирка. Коллеги отзывались о покойном как о честном человеке, преданном своему делу. Из-за постоянной работы звезда не могла уделять должного внимания сыну Максиму. Мальчик оставался один в самые сложные моменты жизни.

В начальных классах звездный отпрыск тяжело заболел. Ребенок оказался на грани жизни и смерти, перенес несколько операций, в том числе и удаление почек. Пока бедный малыш страдал, его отец не прерывал гастроли, а продолжал выступать, радуя зрителей. «Валять дурака, смешить публику, когда дорогой тебе человек при смерти», — вспоминал Максим Никулин.

В многочисленных интервью нынешний директор Московского цирка на Цветном бульваре признается, что не обижается на родителей, не уделявших ему достаточно внимания в детстве. Более того, с годами Никулин-младший стал достойным продолжателем дела своего отца.