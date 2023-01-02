Никулин стал прообразом современной иконы красоты: в СССР за такое растоптали
Актеру пришлось пойти на эксперимент со своей внешностью.
Так уж повелось, что звезды экрана становятся иконами стиля. Поклонники подражают кумирам, меняя свою внешность, чтобы добиться максимального сходства с ними. Другое дело, что так называемый идеал красоты все время меняется.
Например то, что считается привлекательным сегодня, в СССР вызывало лишь отторжение. Сегодня многие представительницы прекрасного пола теряют голову от мужчин с пышными ресницами. А ведь когда-то это не было признаком красоты.
Ярким доказательством тому служит история Юрия Никулина. Во время работы над картиной «Пес Барбос и необычный кросс» режиссер Леонид Гайдай потребовал, чтобы гримеры наклеили артисту большие ресницы. Нужно это было вовсе не для того, чтобы впечатлить представительниц прекрасного пола, а для того, чтобы лицо знаменитости выглядело в кадре максимально глупо.