Никулин стал прообразом современной иконы красоты: в СССР за такое растоптали

Так уж повелось, что звезды экрана становятся иконами стиля. Поклонники подражают кумирам, меняя свою внешность, чтобы добиться максимального сходства с ними. Другое дело, что так называемый идеал красоты все время меняется.

Например то, что считается привлекательным сегодня, в СССР вызывало лишь отторжение. Сегодня многие представительницы прекрасного пола теряют голову от мужчин с пышными ресницами. А ведь когда-то это не было признаком красоты.

Ярким доказательством тому служит история Юрия Никулина. Во время работы над картиной «Пес Барбос и необычный кросс» режиссер Леонид Гайдай потребовал, чтобы гримеры наклеили артисту большие ресницы. Нужно это было вовсе не для того, чтобы впечатлить представительниц прекрасного пола, а для того, чтобы лицо знаменитости выглядело в кадре максимально глупо.