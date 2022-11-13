Никулин горько пожалел о бегстве из СССР: за рубежом на руках не носили

Валентин Никулин знаком зрителям по многим ярким ролям. Актер обладал узнаваемой внешностью и неповторимой харизмой. И хотя он не снискал такой славы, как его именитый однофамилец Юрий Никулин, назвать его малоизвестным нельзя. Однако один факт омрачил жизнь актера.

После окончания МХАТа Никулин работал в «Современнике». Также его приглашали на небольшие роли в кино, пока не случился прорыв в «Трех толстяках». В этом фильме Никулин сыграл доктора Гаспара.

После успеха в «Трех толстяках» предложения от режиссеров посыпались как из рога изобилия. Однако актер хотел больше свободы самовыражения и мечтал играть за рубежом. После распада СССР Никулин воспользовался шансом и эмигрировал в Израиль.

Однако жизнь на чужбине не принесла ожидаемого счастья. Актер скучал по своей стране, его карьера не складывалась, а отношения с супругой ухудшились. Спустя семь лет после эмиграции Никулин вернулся назад. К сожалению, в России об актере уже позабыли, а ярких ролей в кино никто не предлагал. Никулину пришлось сосредоточиться на работе в театре, где он играл до последнего. Артист скончался в 73 года после борьбы с раком.