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Никуда не денется: раскрыто, почему Королева не решится покинуть Россию

3 августа 2022 15:35
Никуда не денется: раскрыто, почему Королева не решится покинуть Россию

В Сети считают, что певица не станет эмигрировать из опасения остаться без заработков.

Поездка Наташи Королевой в Америку тут же обросла в Сети слухами о ее эмиграции. Сообщалось, что звезда приняла решение покинуть страну, променяв Россию на Майами. Певицу возмутили сплетни вокруг ее имени. Она поспешила опровергнуть эту информацию, заявив, что прилетела в США только для того, чтобы навестить мать. По словам Королевой, хоть она и является артисткой международного масштаба и давно гастролирует по всему миру, но от российских поклонников отворачиваться не планирует. Она пообещала, что уже вскоре вернется в Москву, так как у нее запланировано несколько концертов на осень.

А известный блогер Лена Миро в ЖЖ и вовсе высмеяла Королеву, раскрыв, почему та никогда не решится покинуть Россию. По ее мнению, несмотря на заявления певицы о мировом значении ее творчества, она зарабатывает в основном благодаря российской публике. И добровольно лишать себя доходов артистка не станет, уверена Миро.

«Никуда не денется», — подчеркнула блогер.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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