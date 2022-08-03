Никуда не денется: раскрыто, почему Королева не решится покинуть Россию

Поездка Наташи Королевой в Америку тут же обросла в Сети слухами о ее эмиграции. Сообщалось, что звезда приняла решение покинуть страну, променяв Россию на Майами. Певицу возмутили сплетни вокруг ее имени. Она поспешила опровергнуть эту информацию, заявив, что прилетела в США только для того, чтобы навестить мать. По словам Королевой, хоть она и является артисткой международного масштаба и давно гастролирует по всему миру, но от российских поклонников отворачиваться не планирует. Она пообещала, что уже вскоре вернется в Москву, так как у нее запланировано несколько концертов на осень.

А известный блогер Лена Миро в ЖЖ и вовсе высмеяла Королеву, раскрыв, почему та никогда не решится покинуть Россию. По ее мнению, несмотря на заявления певицы о мировом значении ее творчества, она зарабатывает в основном благодаря российской публике. И добровольно лишать себя доходов артистка не станет, уверена Миро.