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Киноафиша Статьи «Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу

«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу

27 июля 2022 11:40
«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу

Поклонники не перестают обсуждать личную жизнь артистов.

Наташа Королева в браке с Сергеем Глушко больше заботится об избраннике, чем о себе. В этом уверена психолог Лина Дианова, прокомментировавшая отношения знаменитостей.

Мужем и женой артисты стали в 2003 году. За годы совместной жизни пара переживала и взлеты, и падения, а не так давно стриптизер признался в измене с актрисой Анастасией Шульженко. При этом Королева сразу же простила своего мужа и, как уверена Дианова, сделала это из-за большой заботы о нем.

По словам эксперта, в отношениях с Тарзаном певица воспринимает себя как «мамочку», поэтому больше думает о муже, чем о себе. И Тарзан как эмоционально отзывчивый человек высоко оценивает такое отношение.

«Такие „мамочки“ часто прощают своих „мальчиков“, потому что у них много власти в отношениях, они вообще уверены, что их „мальчики“ никуда от них не денутся», — рассуждает психолог в своем YouTube-проекте.

Также Дианова подчеркнула, что Глушко мог бы и самостоятельно справляться со своими эмоциями, но предпочел полностью довериться своей супруге.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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