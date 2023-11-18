Никто в мужья брать не хочет: телохранитель Гена из «Универа» совсем постарел (фото)

Андрей Свиридов мог стать успешным спортсменом, но был вынужден податься в актеры. Но и тут блестящую карьеру он не построил. Да и с личной жизнью у знаменитости не клеится.

Артист с самого детства отличался высоким ростом и крупным телосложением. Он профессионально занимался баскетболом и в 90-х даже одержал победу на молодежном чемпионате Европы. Но затем получил травму, из-за которой со спортом пришлось попрощаться.

Сегодня великан известен по роли телохранителя Гены из сериала «Универ». Большинство зрителей не знают, что прежде звезда экрана и правда работал бодигардом, причем охранял таких знаменитостей, как Джон Траволта и Джей Ло.

Однако все это в далеком прошлом. Теперь Свиридов вряд ли годится для работы в службе безопасности. В свои 48 лет он сильно постарел. Успехами на любовном фронте актер также похвастаться не может. Брать его в мужья никто не хочет — наследников у Гены нет.