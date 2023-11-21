Никто так и не понял правильно: тайный смысл «Гадкого утенка» непросто разгадать

С сюжетом сказки «Гадкий утенок», пожалуй, знаком каждый ребенок. Птенец с самого детства отличался от остальных собратьев и терпел насмешки и жестокость. Ему даже пришлось уйти из дома.

Спустя некоторое время гадкий утенок превратился в прекрасного лебедя и был принят в стаю, вместе с которой улетел. Считается, что сказка учит детей ценить не внешнюю красоту, а внутреннюю, верить в себя и противостоять травле. Однако на самом деле Ханс Кристиан Андерсен заложил в свое произведение тайный смысл.

Автор сравнивал гадкого утенка с истинным аристократом, который случайно попал к простолюдинам. А образ героя он фактически списал с самого себя. Писатель был слишком высок, чрезмерно истощен, имел очень длинные руки и ноги. Назвать Андерсена красавцем точно было нельзя.

Также он мучился от тайны своего рождения. Писатель вырос в нищете, его родителями оказались башмачник и прачка, однако он верил, что был внебрачным наследником короля.