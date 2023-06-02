Никто так и не догадался: этот артист сыграл в «Морозко» сразу три роли

Сказка Александра Роу «Морозко» стала открытием не только для СССР, но и для всего мира. Позднее Стивен Спилберг будет петь ей дифирамбы, а в Чехии картина обретет культовый статус. Секрет успеха «Морозко» кроется в блестящей подаче и гениальной актерской игре.

Роу собрал звездный состав, куда вошел легендарный Георгий Милляр. По сложившейся традиции актер сыграл харизматичную нечисть, а именно Бабу-Ягу. Но и не только ее. Также он перевоплотился в невзрачного разбойника-дьяка, который появляется в небольшой сцене. Но и это еще не все. Помимо прочего Милляр озвучил петуха, которого Настенька просила не кукарекать.

Георгию Францевичу было не привыкать играть сразу нескольких персонажей. В другой сказке Роу «Огонь, вода и... медные трубы» он перевоплотился в двух главных сказочных злодеев — Бабу Ягу и Кащея. Самое занятное, что по сюжету эти герои были врагами. Также в этой картине Милляр появился в небольшой роли пожарного, о чем тоже никто не догадывался.

Актер был своеобразным талисманом для режиссера, который снимал его почти в каждой своей ленте.