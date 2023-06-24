«Никто никуда не поедет»: российским спортсменам нечего и мечтать об Олимпиаде

Российские спортсмены не смогут принять участие в предстоящей Олимпиаде в Париже. И их отсутствие, как оказалось, не связано с решением Международного олимпийского комитета.

Так, по словам Дмитрия Губерниева, проблема заключается в самой заявке. Комментатор уверен, что спортивные чиновники так и не отправили необходимые документы, поэтому если МОК и решит принять атлетов на первенстве, то они все равно не смогут полететь в столицу Франции.

«Какое сейчас участие? Никто никуда не поедет», — цитирует слова эксперта портал 100 News.

Отметим, что российская сторона пока никак не прокомментировала предстоящее первенство. Чиновники МОК тоже не опубликовали официальный комментарий относительно статуса российских атлетов. Однако часть из них все же была допущена до отборочных соревнований, но в них практически нет командных видов спорта.