«Никто не знал»: Пугачева не смогла сама сообщить о своем разводе

Пара Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова считалась одной из самых красивых в шоу-бизнесе. Фанаты думали, что сказка будет длиться вечно, однако спустя 9 лет стало известно о разводе звезд. Причем, бывшие супруги постеснялись сами рассказать о разрыве – и доверили это певице Лолите.

О произошедшем исполнительница поведала в своем шоу «Лолита. Без комплексов».

«Алла Борисовна с Филиппом меня попросили, — рассказала Лолита. — Еще никто не знал.

Они попросили, как доверенное лицо. Позвонили вечером, каждый отдельно со словами:

«Можешь это сделать очень тактично, потому что не хотим, чтобы это обросло желтухой».

Это было не первое объявление о разводе в передаче – ранее Лолита прямо в эфире своего шоу объявила, что требует расставания с четвертым мужем Александром Зарубиным. Ведущая честно призналась, что изменила супругу и больше не может быть вместе с ним.