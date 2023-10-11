Никто не знает, как умерла самая красивая советская актриса 60-х: вот что заметили на похоронах

Кюнна Игнатова прославилась как одна из самых красивых артисток СССР. Она успела принять участие всего лишь в нескольких работах, но публика пророчила ей успешную карьеру и статус одной из самых ярких актрис своего поколения. Однако в 53 года она неожиданно скончалась.

Артистку обнаружил ее муж Александр Дик. Он долго не мог попасть в их квартиру. Когда дверь наконец-то удалось открыть, то Кюнна, одетая во все белое, лежала в одной из комнат на полу без сознания, едва живая.

Знаменитость тут же доставили в больницу, но врачи не обнаружили никаких травм, кроме небольшой гематомы на виске. А спустя два дня Игнатова скончалась, так и не придя в сознание.

Специалистам до сих пор не удалось понять, почему звезда экрана ушла из жизни. Главная догадка заключается в травме. Якобы Кюнна ударилась виском, что вызвало кровоизлияние в мозг, которое и стало фатальным, однако доказать или опровергнуть это не удалось.