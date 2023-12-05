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Никто не знает, где он сейчас: Саша Белый из «Бригады» на самом деле существовал

5 декабря 2023 06:45
Никто не знает, где он сейчас: Саша Белый из «Бригады» на самом деле существовал

У популярного героя был реальный и довольно жуткий прототип.

Сериал «Бригада» имел невероятный успех в России в начале 2000-х. Каждый вечер зрители собирались перед экранами, чтобы посмотреть новую серию. Проект сделал исполнителей центральных ролей, таких как Сергей Безруков или Дмитрий Дюжев, абсолютным звездами.

Однако нашлись и те россияне, которым «Бригада» не понравилась. Они критиковали сериал за излишнюю романтизацию бандитизма. Фактически сюжет был построен на том, как наивные молодые люди в погоне за деньгами превращаются в жестоких преступников.

Более того, как выяснилось, самый противоречивый герой Саша Белый имел реального прототипа. Его образ был списан с вора в законе Сильвестра, который орудовал в Москве. В преступном мире он поднимался с нуля: после окончания ПТУ молодой человек возглавил своеобразную «бригаду» и заслужил авторитет грабежами, рэкетом и угонами машин.

По слухам, в преступной группировке Сильвестра царствовали жуткие нравы: за бандитами числилось немало убийство. А еще вор точно так же, как и Саша Белый, инсценировал свою смерть и сделал вид, что был взорван. Поговаривали, что преступник нашел укрытие в Израиле, но достоверно его место нахождения никто не знал.

Фото: Кадры из сериала «Бригада»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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