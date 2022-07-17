Никто не заметил: Яковлева похвасталась удачной пластикой

Алена Яковлева честно призналась, что прибегала к услугам пластического хирурга, который филигранно справился с работой, раз за много лет никто не заметил перемен в ее лице.

По словам артистки, больше десяти лет назад она решилась на блефаропластику — коррекцию век.

«Он [врач] не изменил разрез глаз, как это бывает, ничего не испортил. Если еще что-то перестанет во внешности устраивать – тоже сделаю пластику», — заявила Яковлева.

Актриса сразу отметила, что, хоть не выступает против подобных манипуляций с внешностью, признает их ограниченную эффективность. Никакие процедуры, объяснила Алена Юрьевна в разговоре с Otzvezd.ru, не помогут против плохой осанки, накопленных обид и недовольства, что непременно отражаются на лице.

С признаками старения Яковлева справляется с помощью более щадящих мер: косметических масок, протираний и «уколов красоты», в строго дозированных количествах.