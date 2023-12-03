Никто не заметил: в этом фильме Милляр сыграл сразу четыре важные роли (фото)

Георгий Милляр за годы карьеры прославился как мастер перевоплощений. Перед зрителями он представал, например, в ролях сказочных существ, ведьм и даже Черта в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». При этом в некоторых фильмах он перевоплощался сразу в нескольких героев, что могли обнаружить только самые внимательные зрители.

Так, в сказке Александра Роу «Огонь, вода и... медные трубы» Милляр сыграл четырех персонажей. Он предстает перед зрителями в ролях Кащея Бессмертного, а также Бабы Яги. И в этих ролях его опознало большинство фанатов.

Однако Милляр также сыграл одного из членов пожарной бригады. Он появлялся без головного убора и был глухим. Помимо этого, он является одним из гостей на свадьбе — женщиной с длинными светлыми волосами.

В течение многих лет поклонники не догадывались, что видят Милляра на экране. В титрах Роу не указал все роли артиста. И только благодаря внимательности зрителей фанатам удалось раскрыть эту тайну.