Никто не заметил: позорный ляп «Бриллиантовой руки» всплыл спустя многие годы

Историю про Семена Семеновича, который попал в центр контрабандисткой махинации, находясь в заграничном туре, любят в нашей стране уже долгие годы. Крылатые фразы и музыкальные номера настолько нравятся зрителям, что они даже не обращают внимание на очевидные логические прорехи в истории, хотя и находятся те на самом видном месте.

Так, например, все забыли о татуировке милиционера, который ловил преступников. Сначала ее обнаруживает женщина-управдом, а потом татуировки пугается герой Юрия Никулина. Очевидно, что изображение важно для сюжета, поскольку добавляет деталей и намекает, что герой специально наносил тату чернилами, чтобы таксисты приняли его за своего во время работы под прикрытием.

Однако в конце ленты, когда герой едет в милицейской форме и уже не скрывается, татуировка никуда не исчезает, словно настоящая. Как отметили на Дзен канале «Рожден в СССР », разумеется, реального сотрудника милиции, имеющего такое тату, попросили бы свести рисунок или вообще уволили бы за нарушение устава. Так что наличие татуировки в последних сценах ― это не что иное, как доказательство невнимательности и забывчивости создателей ленты.