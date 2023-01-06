Никто не заметил: последние кадры с Заворотнюк вызовут дрожь во всем теле

В то время поклонники не догадывались, с чем придется столкнуться артистке.

Анастасия Заворотнюк последние несколько лет борется с глиобластомой — опухолью мозга. Артистка не появляется на публике и ведет весьма закрытый образ жизни. И, как оказалось, в последний раз поклонники видели ее три года назад.

Тогда звезда телевидения приняла участие в открытии ювелирного бутика в столице Армении. Компанию артистке составила Анфиса Чехова, с которой они вместе поучаствовали в светском мероприятии, а после отправились в Москву.

Как отмечали присутствующие, весь вечер Заворотнюк выглядела активной и абсолютно здоровой. Она общалась с поклонниками и прессой, выбирая крестик для своей наследницы Милы, которая родилась незадолго до этого. Уже спустя несколько месяцев фанаты узнали о страшном диагнозе знаменитости, что повергло их в шок: никто не мог предположить, какие серьезные проблемы у любимицы миллионов.

Светский выход, как стало известно из шоу «Новые русские сенсации», оказался последним для артистки. После поездки в Ереван она закрылась дома, и с того времени о ее жизни поклонники узнают лишь из откровений инсайдеров.