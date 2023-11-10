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Никто не заметил подмену: этот актер снялся вместо Шукшина в фильме «Они сражались за Родину»

10 ноября 2023 19:45
Никто не заметил подмену: этот актер снялся вместо Шукшина в фильме «Они сражались за Родину»

Долгие годы зрители не догадывались о правде.

Военная драма «Они сражались за Родину» стала последним фильмом в карьере Василия Шукшина. Прославленный артист исполнил роль рядового Петра Лопахина в картине Сергея Бондарчука, покорив сердца зрителей. Но мало кто знает, что артист скончался во время съемок, и на площадке его заменял Юрий Соловьев.

Дело в том, что Шукшин ушел из жизни в самый разгар работы над фильмом. И Бондарчук решил уже на следующее утро начать поиски артиста, который мог бы заменить Шукшина в кадре.

Идеально на роль Лопахина подошел Юрий Соловьев. Создатели фильма договорились с ним о необычной работе. А чтобы зрители не догадались, что в кадре видят уже другого актера, снимали Соловьева издалека или со спины, выставив правильный свет.

В итоге долгие годы поклонники фильма не подозревали, что одну роль исполняют две звезды экрана. Соловьева Бондарчук даже не стал указывать в титрах, чтобы не раскрывать эту тайну.

Никто не заметил подмену: этот актер снялся вместо Шукшина в фильме «Они сражались за Родину»
Фото: Кадры из фильма «Они сражались за Родину» (1975)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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