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Никто не заметил: главную звезду «Пса» давно тайно заменили

25 октября 2023 08:45
Никто не заметил: главную звезду «Пса» давно тайно заменили

Сразу несколько четвероногих артистов исполняли главную роль в шоу.

Детективный сериал «Пес» прославил на всю страну Никиту Панфилова и Михаила Жонина. Артисты, исполнившие главные роли в проекте, уже после первых серий проснулись настоящими звездами. При этом мало кто знает, кому досталась роль самого Пса.

Так, в первых сезонах четвероногим напарником полицейского Макса стал кобель по кличке Граф. К съемкам первой серии он уже был опытным артистом и снялся во множестве популярных шоу. В третьем же сезоне Графа заменил Мухтар, его сын. Псу не сразу удалось выстроить доверительные отношения с Панфиловым и другими артистами, но благодаря работе кинологов они стали верными друзьями не только на экране, но и в реальной жизни.

Зрители же не догадывались, что продюсеры заменили четвероного артиста. Обсуждая серии, фанаты до сих пор удивляются, что пес не постарел за шесть сезонов съемок.

Фото: Кадры из сериала «Пес»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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