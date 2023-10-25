Никто не заметил: главную звезду «Пса» давно тайно заменили

Детективный сериал «Пес» прославил на всю страну Никиту Панфилова и Михаила Жонина. Артисты, исполнившие главные роли в проекте, уже после первых серий проснулись настоящими звездами. При этом мало кто знает, кому досталась роль самого Пса.

Так, в первых сезонах четвероногим напарником полицейского Макса стал кобель по кличке Граф. К съемкам первой серии он уже был опытным артистом и снялся во множестве популярных шоу. В третьем же сезоне Графа заменил Мухтар, его сын. Псу не сразу удалось выстроить доверительные отношения с Панфиловым и другими артистами, но благодаря работе кинологов они стали верными друзьями не только на экране, но и в реальной жизни.

Зрители же не догадывались, что продюсеры заменили четвероного артиста. Обсуждая серии, фанаты до сих пор удивляются, что пес не постарел за шесть сезонов съемок.