Никто не замечал: полный список вопиющих ляпов комедии «Мистер и миссис Смит»

Криминальная комедия «Мистер и миссис Смит» появилась на экранах в 2005 году и сразу же стала народным хитом. У фильма появилась большая армия поклонников, которые тут же растащили его на цитаты. При этом, как оказалось, многие из них не замечали огромное число ляпов, которые позволили себе создатели.

В первую очередь эксперты отмечают, что автомобили во время многочисленных погонь регулярно сами ремонтируются. Подобное можно заметить, например, в сцене погони на мосту, когда задняя фара машины вновь становится целой.

Также в эпизоде, когда герой Брэда Питта угоняет автомобиль и взрывается в нем, он сначала сидит в одной рубашке, а после за доли секунды на нем появляется черный пиджак. Спустя некоторое время он опять оказывается без пиджака. Кроме того, сценаристы позволили себе пренебречь и географией. В фильме главные герои крадут минивэн своих соседей и уезжают на нем из Нью-Йорка, а в следующем кадре уже оказываются на подъезде к Лос-Анджелесу.

В фильме также можно обнаружить и другие неточности. При этом, несмотря на критику, «Мистер и миссис Смит» уже долгие годы завоевывает сердца фанатов по всему миру.