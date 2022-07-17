Никто не видел: что стало со второй серией фильма «Любовь и голуби»

После одного публичного осмеяния собственными коллегами Владимир Меньшов столкнулся с множеством проблем во время создания фильма «Любовь и голуби». Режиссер задумывал двухсерийную картину, но ему не дали воплотить задумку в жизнь.

Творение Меньшова вышло в неудачное время борьбы с алкоголизмом, отчего подверглось жесткой цензуре. Вырезанных сцен набралось так много, что общий хронометраж сократился до одной серии.

Причиной тому стали сцены с употреблением алкоголя, которые возмутили чиновников донельзя. Кроме того, что в одном кадре актер выпивал залпом пять кружек пива, так еще и алкоголь на съемочной площадке был настоящим.

«Пили самую взаправдашнюю водку. И когда об этом узнали, разразился жуткий скандал, даже режиссера хотели снять», — цитирует Сергея Юрского издание Novochag.ru.

Меньшова заставили немало понервничать: сначала ему не дали возможности заниматься монтажем, но итоговый вариант вышел настолько безынтересным, что режиссеру дали разрешение довести фильм до ума.

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