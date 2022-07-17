Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Никто не видел: что стало со второй серией фильма «Любовь и голуби»

Никто не видел: что стало со второй серией фильма «Любовь и голуби»

17 июля 2022 10:54
Никто не видел: что стало со второй серией фильма «Любовь и голуби»

Создатели поплатились за выпивку в кадре.

После одного публичного осмеяния собственными коллегами Владимир Меньшов столкнулся с множеством проблем во время создания фильма «Любовь и голуби». Режиссер задумывал двухсерийную картину, но ему не дали воплотить задумку в жизнь.

Творение Меньшова вышло в неудачное время борьбы с алкоголизмом, отчего подверглось жесткой цензуре. Вырезанных сцен набралось так много, что общий хронометраж сократился до одной серии.

Причиной тому стали сцены с употреблением алкоголя, которые возмутили чиновников донельзя. Кроме того, что в одном кадре актер выпивал залпом пять кружек пива, так еще и алкоголь на съемочной площадке был настоящим.

«Пили самую взаправдашнюю водку. И когда об этом узнали, разразился жуткий скандал, даже режиссера хотели снять», — цитирует Сергея Юрского издание Novochag.ru.

Меньшова заставили немало понервничать: сначала ему не дали возможности заниматься монтажем, но итоговый вариант вышел настолько безынтересным, что режиссеру дали разрешение довести фильм до ума.

Не заметили: зрителей «Великолепного века» обвели вокруг пальца

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Related video