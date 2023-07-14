Никто не верит, что внучке Ротару всего 22 года: выглядит намного старше (фото)

София Евдокименко, внучка Софии Ротару, появилась на свет в 2001 году. Девушка решила связать свою жизнь с модельным бизнесом, а свободное время тратит на путешествия по всему миру, о чем рассказывает в социальных сетях.

В блогах Софии можно увидеть сотни снимков с многочисленных курортов. Например, не так давно она отправилась на отпуск во Францию, а до этого наслаждалась летней Италией.

Публика никогда не оставляет без внимания записи девушки, но далеко не все готовы осыпать ее комплиментами. По их мнению, 22-летняя модель выглядит значительно старше своих лет. Из-за любви к косметологии она давно потеряла индивидуальность и похожа на сотни других моделей. А в своих публикациях нарочито хвастается успешной жизнью и богатством.