Никто не верит, что сестрам Олсен всего 36 лет: что сотворили с собой близняшки

Звезды хотели как лучше, а получилось как всегда.

Сестры Мэри-Кейт и Эшли Олсен стали богатыми и знаменитыми еще в детстве. За жизнью актрис-близняшек наблюдают миллионы поклонников, и все они как один задаются вопросом о том, что же случилось со знаменитостями.

Некогда привлекательные блондинки заметно сдали — в свои 36 лет они выглядят на все 50. Артистки сильно похудели, а их лица «поплыли» и покрылись морщинами. Фанаты пытаются понять, почему, имея неплохие финансовые возможности, актрисы не приведут себя в порядок.

А другие, напротив, уверены, что Мэри-Кейт и Эшли сами испортили свою внешность нездоровым образом жизни и пластикой.

И доля правды в этом есть. Сестры Олсен злоупотребляли алкоголем, не следили за питанием, до утра пропадали на вечеринках, что не могло не отразиться на их внешнем виде. К тому же обе предпочитают не самый удачный макияж — темная подводка делает их еще более изможденными и уставшими.

Если звезды и хотели исправить ситуацию пластикой, то у них не вышло. Как пишет портал Wday, бьюти-эксперты сходятся во мнении о том, что сестры удалили комки Биша, чтобы выделить скулы, и сделали ринопластику. В результате их лица стали более скульптурными, но у актрис такой типаж внешности, что для них это скорее недостаток, чем достоинство.