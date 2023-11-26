Никто не верил в успех этого фильма с Абдуловым, а народ полюбил: теперь пересматривают на праздниках

В минувший Новый год «Чародеи» отметили внушительный юбилей. Фильм держится на плаву вот уже 40 лет. А ведь когда-то в успех картины не верили даже создатели и актеры, что уж говорить о поклонниках.

«Чародеев» снимали по роману братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Правда, от канонической книги в итоговом варианте фильма не осталось почти ничего.

Легкомысленному фильму со сложным и странным сценарием предрекали оглушительный провал. Никто и подумать не мог, что «Чародеи» прогремят на весь СССР. Актеры играли «вразвалочку» и скорее в шутку, чем всерьез.

Возможно, эти легкость и непринужденность, которые легко читались через экран, и стали одной из причин успеха проекта, хоть в него и не верил даже Валентин Гафт.

Артист признавался, что не относился серьезно к своей роли в «Чародеях». Но ошиблись все. Картина стала любимой у советских граждан, а затем и у российских. Да и затухания «новогодней» популярности ленты пока не наблюдается.