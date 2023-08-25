Никто не верил в успех этого фильма Рязанова, но народ его полюбил: будете удивлены

Всенародная любовь — явление, не поддающееся логике. Одни безуспешно бьются за нее долгие годы, а на других она падает как снег на голову. Когда Эльдар Рязанов взялся за съемки своего главного кинохита, то ничего хорошего не ждал. И реакция зрителей сильно его удивила.

Сценарий «Карнавальной ночи» три года пылился на дальней полке. Никто из киношников не хотел брать его в работу. Тогда Иван Пырьев сбагрил лишний груз Рязанову. Режиссер был бы рад самоустраниться, но духу не хватило — пришлось снимать.

В ленте ему не нравилось буквально все. На роли были утверждены артисты, с которыми Эльдар Александрович работать не желал. И если тут он ничего поделать не мог, то над сценарием поколдовал. Повествование стало более динамичным, но всеобщий настрой от этого изменился мало.

Когда работа, наконец, была закончена, восторженных откликов в худсовете не прозвучало. Чиновники посчитали картину неудачной, но, не питая особых надежд, шанс ей все-таки дали.

У фильма не было никакой рекламы. Впервые его показали 29 декабря 1956 года — это была любовь с первого взгляда. Весь Советский Союз трепетал от восторга, а Рязанов стал мегазвездой.