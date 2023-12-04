Никто не верил в успех этого фильма о пьяницах: теперь все пересматривают с улыбкой на лице

В середине девяностых русскоязычное кино оказалось в самом неприглядном состоянии. Производили картин мало, бюджеты были скудными, а качество оставляло желать лучшего. Самое печальное, что фильмы, выпущенные в то время, никто и не смотрел. Ведь зачем платить за российское кино, когда в каждом доме уже был видеомагнитофон? Даже сама мысль об этом вызывала насмешки у избалованных голливудскими боевиками зрителей.

Режиссер Александр Рогожкин и сам не очень понимал, что он снимает. Видимо, хотелось сделать комедию, но по замыслу фильм должен был стать лирическим и попасть на экраны нескольких доморощенных кинофестивалей, где его увидели бы всего несколько сотен зрителей.

Однако все изменилось после участия ленты в фестивале «Кинотавр», где «Особенности национальной охоты» получили гран-при. Когда первые видеокассеты с фильмом появились на рынках, продавцы стали раздавать их своим друзьям со словами:

«Каждый должен это увидеть!»

Слава о фильме стала быстро распространяться по всей России.