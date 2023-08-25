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Никто не верил, а он смог: после одной фразы Папанов навсегда бросил пить

25 августа 2023 17:00
Никто не верил, а он смог: после одной фразы Папанов навсегда бросил пить

Проявил недюжинную силу воли.

Немало талантливых артистов сгинуло в борьбе с зеленым змием. Анатолий Папанов чуть было не пополнил ряды павших, но избежать этой участи ему помогла всего пара слов.

К горячительным напиткам любимец публики пристрастился в театре, где с размахом отмечали каждую премьеру. Зависимость звезды приобрела пугающие масштабы. Надежда Каратаева могла сутками не видеть своего мужа. Вместе с друзьями-собутыльниками он часто уходил в длительный запой, чем едва не разрушил семью.

Супруга не раз выгоняла пьющего избранника из дома, но всегда принимала обратно. Казалось, такой жизни не будет конца. Но чудо случилось, когда в него уже никто не верил.

В 1973 году умерла мать Папанова. Тяжело переживая потерю, Анатолий Дмитриевич задался целью избавиться от вредных привычек. Он сказал самому себе:

«Не верь никому, что нельзя бросить пить».

И на собственном примере доказал, что от возлияний можно отказаться раз и навсегда. Впредь даже на банкетах в рюмке актера была исключительно минеральная вода.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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