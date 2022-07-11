«Никто не в праве осуждать»: вот почему Моисеев скрывается после инсульта
Музыкант уже давно ведет затворнический образ жизни.
Концертный директор Александр Герасимов прокомментировал состояние Бориса Моисеева. Несколько лет назад музыкант перенес инсульт.
Последние годы после ухудшения своего здоровья певец прекратил активную концертную деятельность и перестал общаться с прессой. Из-за закрытого образа жизни вокруг Моисеева начали ходить многочисленные слухи, а его брат даже признавался, что певец находится в опасности. Однако, как уверен Герасимов, у поклонников нет поводов для беспокойства.
По словам концертного директора, Моисеев специально скрывается ото всех, чтобы не напрягать свой организм и жить в удобном для себя ритме. Именно эта забота и помогает музыканту сохранять жизнь после инсульта.
«Он живет в своем мирке и никто не вправе его осуждать за это. Он выбрал этот путь, и он им идет», — цитирует слова знаменитости портал Prozvezd.info.
Также собеседник издания признается, что Моисеев, по его мнению, уже вряд ли вернется на сцену. Как считает Герасимов, музыкант прекрасно понимает, что может не справиться с нагрузкой концерта.