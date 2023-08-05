Никто не уважает: у фаворитки Киркорова сомнительная репутация в шоу-бизнесе

Филипп Киркоров сильно преобразился за последнее время. Предполагают, что все дело в том, что поп-король российской эстрады влюбился и даже собирается вновь связать себя узами брака. Поговаривают, что избранницей артиста стала модельер Аника Керимова. С ней Киркорова видели на концерте Григория Лепса, они вместе провели неделю в Италии, где певец исполнил мечту своей пассии и сводил ее на показ Dolce & Gabbanа.

Однако не всем по душе новая спутница поп-короля. По словам певицы и продюсера премии «Человек года» Милены Дейнеги, модельер повела себя некрасиво. Она отказалась предоставить Дейнеге и ее супругу VIP-проходки на красную дорожку, хотя певица помогла организовать для нее бесплатные алкоголь и закуски. Также продюсер заявила, что у Аники Керимовой нет веса в российском модельном бизнесе. С ней не считаются, ее не уважают.