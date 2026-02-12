Оповещения от Киноафиши
Меню
Киноафиша Статьи Никто не придет «На помощь!»: топ-5 фильмов о выживании, где главное оружие – не топор, а интеллект

12 февраля 2026 16:48
Подборка для тех, кто в восторге от нового фильма Сэма Рэйми

Свежая премьера – фильм «На помощь!» 2026 года – ломает шаблоны жанра и заставляет по‑новому взглянуть на «выживательное» кино. При внушительных 93 % на Rotten Tomatoes и 73 баллах на Metacritic картина доказывает: история о выживании в экстремальной ситуации может быть одновременно напряженной, остроумной и неожиданно глубокой.

В черной комедии Сэма Рэйми нет брутального героя с ножом и запасом спичек: вместо этого – офисная сотрудница Линда Лиддл (Рэйчел Макадамс), чья главная сила – аналитический ум и знание психологии.

После авиакатастрофы она оказывается на необитаемом острове с зазнавшимся начальником (Дилан О’Брайен). И если он привык решать проблемы деньгами, то ей приходится полагаться на смекалку: от построения укрытия до манипуляций с поведением напарника.

Фильм умело смешивает триллер, хоррор и сатиру на корпоративную культуру, а главное – показывает: выживание – это не только мускулы, но и способность мыслить на шаг впереди.

Если вам понравился такой подход, вот еще 5 картин, где герои побеждают уникальные (и очень опасные!) обстоятельства не грубой силой, а острым интеллектом.

Фото: Legion-Media, Кадры из фильмов «Невозможное» (2012)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
