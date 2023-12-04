Никто не превзошел отвратительную сцену из российского сериала: так плохо, что разошлось на мемы

К этому российскому сериалу идеально подходит фраза «Так плохо, что даже хорошо». Речь идет о мелодраме «Яблоневый сад», короткий диалог из которой стал мемом, а также символом бездарности сценария и актерской игры.

Речь идет о сцене, где двое мужчин выясняют, кого из них любит девушка. И тут появляется героиня, которая кричит: «Да я люблю тебя!» Фрагмент стал культовым в российском сегменте Интернета, и сегодня вряд ли найдется человек, который бы не видел этот отрывок.

Главные герои сериала — Маша и Митя.

Они выросли в одной деревне и были с детства неравнодушны друг к другу. Но судьба испытывает их чувства на прочность. Уже во взрослом возрасте их ждет разлука и романы с нелюбимыми. В конце они воссоединяются, как раз после той самой сцены.

Создатели и не подозревали, что однажды фрагмент из их сериала станет мемом, который представляет собой собирательный образ российских мелодрам, где герои мучаются из-за любовных треугольников. Пока никто не смог превзойти этот «успех».