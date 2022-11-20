Никто не покидал по своей воле: наложница нефтяного принца ошарашила рассказами о современном гареме

Американка Джиллиан Лоурен прославилась благодаря своей необычной книге, в которой девушка изложила свой опыт проживания в гареме бывшего султана Брунея принца Джеффри Болкиаха.

Джиллиан поведала, что наложницами становились красотки из Европы и Америки.

Девушки заключали с султаном контракт и получали около 20 тыс. долларов в неделю. Гарем находился в просторном мраморном дворце, утопающем в зелени. На территории располагались салон красоты, SPA, фитнес-зал и бассейны. У каждой наложницы были отдельные апартаменты.

Многие жительницы гарема так и не успели побывать в постели принца. При этом девушки обязаны были участвовать в светских мероприятиях. Джеффри Болкиаха дарил наложницам щедрые подарки, а девушки соперничали и плели интриги ради щедрых даров от султана.