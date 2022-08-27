Никто не ожидал: за что Варлей угодила в черный список Гайдая

Наталья Варлей могла сыграть еще немало ролей у Леонида Гайдая, если бы не попала в черный список режиссера. В немилость актриса впала после одного крайне неприятного инцидента, который произошел во время съемок фильма «Кавказская пленница».

Все случилось после того, как кинодел вызвался проводить артистку до отеля. Варлей согласилась, однако она и предположить не могла, что Гайдай нагрянет в ее номер и позволит себе сделать ей непристойное предложение. Как пишет канал Яндекс.Дзен «Киномир», актриса отказалась вступать с режиссером в интимную связь.

Только Гайдай простить такое начинающей артистке не смог. Впоследствии он объявил, что ее героиню в комедии будет озвучивать другая актриса — Надежда Румянцева. На этом режиссер не остановился и продолжил мстить Варлей тем, что перестал снимать ее в своих картинах.