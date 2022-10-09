Никто не ожидал: у звезды «Клона» отыскались предки в России

Переоценить популярность бразильского телесериала «Клон» в России невозможно: его постоянно повторяют по различным каналам, а зрители с удовольствием пересматривают его раз за разом, восхищаясь историей красавицы Жади и ее романами. По сюжету одним из претендентов на сердце главной героини был темноволосый и статный мужчина по имени Зейн, которого сыграл актер Лусиано Шафир. В своем недавнем интервью российской журналистке он рассказал о работе над ролью и о своей жизни, в том числе о своем происхождении.

Актер отметил, что многие были уверены в его арабском происхождении, хотя на самом деле по национальности Лусиано еврей.

«По национальности я еврей, мои прадеды переехали из Польши в Россию. Многие думают, что я араб, потому что у меня смуглая кожа», — говорит он.

Шафир добавляет, что говорит на нескольких языках и во время съемок сериала специально подучил арабский. При этом он с большим уважением относится ко всем национальностям и религиям, а самым большим счастьем человека называет семью.