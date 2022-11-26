Никто не ожидал: трагическая смерть сына обернулась для Певцова неожиданным финалом

В 2012 году актер Дмитрий Певцов пережил страшную трагедию. Его сын, 22-летний Даниил, сорвался с балкона третьего этажа. Молодой человек ради шутки встал руками на перила балкона, но потерял равновесие и рухнул вниз. Травмы были настолько тяжелыми, что Даниил скончался в реанимации.

Жизнь Певцова разделилась на до и после. Артист не находил себе места от горя – и тогда пришел в церковь.

«До несчастья ходил формально. Жена с собой брала. Ничего не понимал, что там поют. Выдерживал, пока это закончится — и все. Каждый по-разному приходит к Господу», — рассказывал актер в интервью.

После обретения веры Дмитрий Певцов воспрял духом и сосредоточился на воспитании младшего сына Елисея.