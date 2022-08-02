Никто не ожидал: Пугачева уступила Бузовой и Киркорову

Филипп Киркоров и Ольга Бузова обогнали Аллу Пугачеву в рейтинге популярных российских исполнителей-инфлюенсеров. Последние несколько лет знаменитость занимала лидерскую позицию.

Собственную карьеру Примадонна завершила еще в 2009 году, полностью отказавшись от выступлений и записи новой музыки. Несмотря на это артистка была частой гостью на всевозможных шоу и регулярно оказывалась на первых местах рейтингов популярных артистов. Однако теперь поклонники изменили свое мнение и сместили исполнительницу.

По данным рейтингового агентства «Ромир », супруга Максима Галкина больше не является главным инфлюенсером музыкальной индустрии в стране. Теперь это место занимает Филипп Киркоров, который в предыдущих сезонах был лишь в тройке лидеров. На втором месте расположилась Ольга Бузова, а на третьем — Олег Газманов. Пугачева же сразу опустилась на четвертую позицию.

Также в списке можно увидеть Юрия Шевчука, Николая Расторгуева и, например, Сергея Шнурова.