Никто не ожидал: правду о рукоприкладстве Брэда Питта предали огласке

В 2016 году поклонники с ужасом наблюдали за скандалом в семье Анджелины Джоли и Брэда Питта. Во время полета на частном самолете нетрезвый актер устроил драку, из-за чего его возлюбленная подала на развод.

Теперь же правду о рукоприкладстве Питта предали огласке. Такого не ожидал никто, но оказалось, что голливудская актриса намеренно спровоцировала своего тогда еще законного супруга. Якобы Джоли сделала это, чтобы очернить репутацию избранника и заставить судей, занимающихся бракоразводным процессом, встать на ее сторону.

«Джоли полагала, что если супруг поднимет на нее руку, то в результате она получит больше оснований для развода, который пройдет на ее условиях. Так что все это было ловушкой, в которую Питт попался. Анджелина добивалась его ареста», — приводит слова инсайдера журнал OK!.

Впоследствии звезда пожалела о своей выходке и попыталась вернуть благоверного. Однако Питт дал Джоли от ворот поворот. При этом актер не раз говорил, что не держит обид на бывшую жену и желает ей счастья.