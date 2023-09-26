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Никто не ожидал: неприглядная правда о наглом воровстве Леонида Утесова

26 сентября 2023 19:45
Никто не ожидал: неприглядная правда о наглом воровстве Леонида Утесова

Прославился за счет чужого таланта.

Песню Леонида Утесова «У самовара я и моя Маша» может напеть любой. Популярный фокстрот артист записал в 1934 году. На пластике написали только имя Семена Когана, сделавшего обработку композиции, а текст был назван народным. Чуть позднее в качестве автора стали указывать Лебедева-Кумача.

На самом деле веселая песенка появилась за пять лет до этого в Польше. Мелодию сочинила юная Фейга Йоффе, выступавшая под именем Фанни Гордон-Квятковская. К музыке подобрал текст управляющий кабаре Анджей Власт. Не прошло и двух недель, как про самовар и Машу пели по всей стране. Изначально слова были на польском языке, но чуть позже песню перевели на русский для мигрантов, которых в Варшаве было немало.

Только в 1970-х права Фанни на песню восстановили. Женщине принесли официальные извинения, а фирма «Мелодия», выпускавшая те самые пластинки Утесова, даже выплатила ей 9 советских рублей.

Фото: Кадр из фильма «Карьера Спирьки Шпандыря» (1926)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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