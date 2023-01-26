Никто не ожидал: малыш из «Кто в доме хозяин?» превратился в брутального красавца

Сериал «Кто в доме хозяин?» вышел на экраны 17 лет назад. За это время жизнь многих снявшихся в нем актеров кардинально изменилась. Особенно это касается тех, кто засветился в проекте еще ребенком.

Многие зрители помнят такого героя сериала, как Женя. Сына главной героини Даши Пироговой воплотил Ярослав Гарнаев. До того как оказаться на съемочной площадке, он был солистом ансамбля «Непоседы». После дебюта в кино артист твердо решил поступать в театральный вуз.

Впоследствии Гарнаев поступил в ГИТИС, но построить успешную актерскую карьеру не смог. Если до 2019 года он пополнял свою фильмографию новыми проектами, то потом пропал с экранов.

Оказалось, что артист занялся музыкой — создал собственную группу и начал снимать музыкальные обзоры. К слову, сегодня в нем невозможно узнать малыша из незатейливого ситкома: 29-летний Гарнаев возмужал и стал брутальным красавцем.